Принц Гарри чуть не довел свою супругу Меган Маркл до слез





Недавно в Букингемском дворце прошло официальное мероприятие в честь королевы Елизаветы II. По традиции вся королевская семья собирается на балконе, чтобы поприветствовать народ. В этот момент Меган Маркл попыталась повернуться к супругу, чтобы что-то спросить, однако он сразу пресёк действия жены. Марк через время повторила попытку, и снова неудачно. Принц Гарри, скорее всего, снова сделал ей замечание, после чего его супруга повернулась обратно, еле сдерживая слезы.Этот момент был снят на видео. Журналисты считают, что принц Гарри сделал замечание своей жене из-за того, что она повернулась спиной к народу, чего нельзя делать по протоколу. Что произошло на самом деле, никому не известно, поскольку королевская семья не прокомментировала сложившуюся ситуацию.Это первое публичное появление принцессы после родов. Напомним, что в мае у королевской пары родился первенец – сын Арчи.