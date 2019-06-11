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Кардиологи: Абрикос укрепляет сердце и сосуды

Кардиологи назвали наиболее полезный фрукт при проблемах с сердцем. Укрепляющее воздействие на орган, утверждают специалисты, оказывает абрикос.
Кардиологи: Абрикос укрепляет сердце и сосуды

Продукт богат калием, играющим ключевую роль в нормализации кровяного давления и оздоровлении сосудов. В сушеном абрикосе данного микроэлемента содержится в 5-6 раз больше, чем в свежем фрукте. Курага способна улучшить самочувствие при плохом кровообращении. Мякоть абрикоса насыщена бета-каротином, препятствующим развитию не только заболеваний сердца, но и рака.

Фрукт, обогащенный витамином C и флавоноидами, облегчает состояние пациентов, склонных к образованию синяков и страдающих дистонией. Абрикос помогает людям с анемией, противодействует аритмии, снижает риск инфарктов. Продукт обладает мочегонным эффектом, поэтому специалисты рекомендуют употреблять его при гипертонии и отеках различного происхождения, включая почечное.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:03

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