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Ольга Бузова подтвердила участие в новом шоу, где она снова будет искать себе мужчину

Новоиспеченная российская исполнительница Ольга Бузова подтвердила свое участие в новом реалити-шоу, где теперь не только она будет искать себе вторую половинку. Выяснилось, что в этот раз компанию поющей телеведущей реалити-шоу «Дом-2» составит ее близкий приятель – шоумен и резидент «Comedy Club» Тимур Батрутдинов.
Ольга Бузова подтвердила участие в новом шоу, где она снова будет искать себе мужчину

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий ролик, на котором запечатлены фрагменты из популярных телепроектов «Замуж за Бузову» и «Холостяк», где она и Батрутдинов надеялись встретить тех «самых». Под видео Ольга оставила длинный влог, в котором объявила о запуске нового телешоу на телеканале «ТНТ».

Также Бузова поспешила призвать всех мужчин в возрасте от 25 до 40 лет принять участие в кастинге реалити-шоу, главной героиней которого в очередной раз окажется она.
«Заявки принимаются с 25 мая по 4 июля 2019 года. На момент кастинга мужчины не должны состоять в официальном браке!», - подчеркнула восходящая артистка.

Ольга Бузова подтвердила участие в новом шоу, где она снова будет искать себе мужчину

Бузова подметила, что именно сейчас, по всей видимости, наступил тот момент, когда она может изменить свой статус «в активном поиске» и поэтому она решила рискнуть еще раз, ведь верит, что на проекте можно встретить настоящую и искреннюю любовь.

Нужно сказать, что не все подписчики Бузовой положительно отреагировали на новость о том, что Ольга снова решила испытать свою удачу на реалити-шоу. По мнению фолловеров, певица так ничему и не научилась после шоу «Замуж за Бузову», на протяжении которого ее обманывал Денис Лебедев.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:31

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