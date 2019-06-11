Ольга Бузова подтвердила участие в новом шоу, где она снова будет искать себе мужчину

«Заявки принимаются с 25 мая по 4 июля 2019 года. На момент кастинга мужчины не должны состоять в официальном браке!», - подчеркнула восходящая артистка.

Считанные часы назад Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram свежий ролик, на котором запечатлены фрагменты из популярных телепроектов «Замуж за Бузову» и «Холостяк», где она и Батрутдинов надеялись встретить тех «самых». Под видео Ольга оставила длинный влог, в котором объявила о запуске нового телешоу на телеканале «ТНТ».Также Бузова поспешила призвать всех мужчин в возрасте от 25 до 40 лет принять участие в кастинге реалити-шоу, главной героиней которого в очередной раз окажется она.Бузова подметила, что именно сейчас, по всей видимости, наступил тот момент, когда она может изменить свой статус «в активном поиске» и поэтому она решила рискнуть еще раз, ведь верит, что на проекте можно встретить настоящую и искреннюю любовь.Нужно сказать, что не все подписчики Бузовой положительно отреагировали на новость о том, что Ольга снова решила испытать свою удачу на реалити-шоу. По мнению фолловеров, певица так ничему и не научилась после шоу «Замуж за Бузову», на протяжении которого ее обманывал Денис Лебедев.