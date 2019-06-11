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Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

Юлия Высоцкая обнародовала в личном Instagram-профиле фотографию с отдыха на берегу Атлантического океана. 45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

«Хорошее начало недели», - подписала «солнечный» снимок знаменитость. В хештегах – «#бег, #велик, #кофе» Высоцкая намекнула на секрет своей стройности и хорошего настроения. Актриса давно пропагандирует спорт, публикуя видео тренировок, и призывает поклонников присоединяться к активному образу жизни. Звезда не раз признавалась, что строгие диеты превращают ее в «сварливую старуху», а бег заряжает энергией.
Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

Результаты занятий спортом актриса продемонстрировала на своем примере, показав идеальный пресс, подтянутые бедра без следов целлюлита. Стройная фигура Высоцкой восхитила фолловеров. 45-летнюю знаменитость сравнили с молодой девушкой, отметив, что не каждая из юных особ сможет надеть на себя бикини и выглядеть так же привлекательно, как она.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:17

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