Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

«Хорошее начало недели», - подписала «солнечный» снимок знаменитость. В хештегах – «#бег, #велик, #кофе» Высоцкая намекнула на секрет своей стройности и хорошего настроения. Актриса давно пропагандирует спорт, публикуя видео тренировок, и призывает поклонников присоединяться к активному образу жизни. Звезда не раз признавалась, что строгие диеты превращают ее в «сварливую старуху», а бег заряжает энергией.Результаты занятий спортом актриса продемонстрировала на своем примере, показав идеальный пресс, подтянутые бедра без следов целлюлита. Стройная фигура Высоцкой восхитила фолловеров. 45-летнюю знаменитость сравнили с молодой девушкой, отметив, что не каждая из юных особ сможет надеть на себя бикини и выглядеть так же привлекательно, как она.