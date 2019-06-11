Муж Ксении Бородиной показал, как они летели в Москву частным самолетом

Ни для кого не является секретом, что не так давно Бородина наконец-таки исполнила свою очередную давнюю мечту и посетила те места, где снимали ее любимый телесериал «Черная любовь» в Стамбуле. После города-мечты Ксения в компании супруга отправилась в Каппадокию, где устроила роскошную фотосессию на фоне большого количество воздушных шаров в небе.Вчера звездное семейство Бородиной и Омарова наконец-таки вернулось в Москву, ведь 10 июня старшая наследница Ксении праздновала свой второй в жизни юбилей, девочке исполнилось 10 лет. В полете, судя по всему, Курбану было немного скучно, поэтому он решил показать подписчикам, как же они возвращались в столицу на частном самолете.Омаров опубликовал у себя на страничке в Instagram свежий Stories, на котором была запечатлена Бородина, смотрящая в иллюминатор лайнера, и пара кроссовок. Нужно сказать, что обувь поставили на специальную отделку в самолете, на которую можно положить свой телефон, таблетки или воду, но никак не «лапти».К слову, увиденное шокировало пользователей Сети. По очереди фолловеры принялись буквально закидывать Омарова нелицеприятными комментариями, а кое-кто даже предположил, что Курбан специально выложил этот снимок, чтобы опять привлечь к себе внимание.