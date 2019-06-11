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В Иркутске при падении с 14-го этажа погибла женщина

В Иркутске утром 11 июня погибла местная жительница. Женщина выпала из окна на 14-м этаже жилого дома.
В Иркутске при падении с 14-го этажа погибла женщина

Как сообщили в представительстве областного ГУ МВД РФ, обстоятельства смерти 34-летней жительницы Иркутска выясняются. По предварительным сведениям, у погибшей были серьезные проблемы со здоровьем.

Ведется расследование. Правоохранители устанавливают, что могло привести к падению женщины с высоты. Рассматриваются различные версии, касательно причин трагедии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:20

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