В Иркутске при падении с 14-го этажа погибла женщина
В Иркутске утром 11 июня погибла местная жительница. Женщина выпала из окна на 14-м этаже жилого дома.
Как сообщили в представительстве областного ГУ МВД РФ, обстоятельства смерти 34-летней жительницы Иркутска выясняются. По предварительным сведениям, у погибшей были серьезные проблемы со здоровьем.
Ведется расследование. Правоохранители устанавливают, что могло привести к падению женщины с высоты. Рассматриваются различные версии, касательно причин трагедии.
Как сообщили в представительстве областного ГУ МВД РФ, обстоятельства смерти 34-летней жительницы Иркутска выясняются. По предварительным сведениям, у погибшей были серьезные проблемы со здоровьем.
Ведется расследование. Правоохранители устанавливают, что могло привести к падению женщины с высоты. Рассматриваются различные версии, касательно причин трагедии.
Происшествия
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:20