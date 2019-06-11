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«А надо ли торопиться со свадьбой…»: Татьяна Владимировна советует Марине Африкантовой и Роману Капаклы проверить свои чувства вне «Дома-2»

Экс-участница телепроекта «Дом-2» Татьяна Владимировна уверена, что ее старшей дочери Марине Африкантовой и Роману Капаклы не нужно торопиться с бракосочетанием. По словам родительницы блондинки, парочке нужно проверить свои чувства за воротами реалити-шоу, а уже потом расписываться.
«А надо ли торопиться со свадьбой…»: Татьяна Владимировна советует Марине Африкантовой и Роману Капаклы проверить свои чувства вне «Дома-2»

Вчера Африкантова-старшая опубликовала у себя на страничке в Instagram новый влог, в котором в очередной раз затронула тему отношений своей наследницы, которая сейчас находится на скандально известной телестройке. Как утверждает Татьяна Владимировна, после ток-шоу «Бородина против Бузовой» она посмотрела на потенциального зятя совершенно другими глазами.

Звезда «Дома-2» не понимает, зачем Марина и Роман так торопятся со свадьбой, поэтому поспешила дать влюбленным несколько советов. По словам Татьяны Владимировны, было бы правильным, если бы Капаклы и ее наследница для начала проверили свои чувства вне телестройки, ведь не всем «проектным» парам, в конечном счете, удается справиться с трудностями, которые их ожидают в «свободном плаванье».
«А надо ли торопиться со свадьбой…»: Татьяна Владимировна советует Марине Африкантовой и Роману Капаклы проверить свои чувства вне «Дома-2»

«Есть поговорка - «замуж не напасть, лишь бы замужем не пропасть»», - привела в пример Африкантова-старшая всем известную пословицу, обращаясь в этот момент, судя по всему, к Марине.

Также Татьяна Владимировна добавила, что все родители всегда волнуются за наследников, ведь хотят, чтобы брак приносил им спокойствие, уют и поддержку своего избранника или избранницы.

«Лучше учиться на чужих ошибках, чем разбивать нос на своих», - добавила Африкантова-старшая.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:45

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