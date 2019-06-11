Ольга Рапунцель до сих пор носит девичью фамилию Григоревская





Не секрет, что «проектное» семейство Рапунцель и Дмитренко всегда вызывало у телезрителей «Дома-2» немало вопросов. К примеру, поклонники телестройки просто-таки убеждены в том, что Ольга и Дмитрий до сих пор вместе только из-за телешоу, на котором они неплохо зарабатывают за счет своих скандалов и выяснений отношений. И именно поэтому у парочки всегда был раздельный бюджет.На днях пользователям Сети стала известная информация, которая тут же натолкнула их на мысли о том, что Дмитренко и Рапунцель могли и вовсе не пожениться, а в эфирах только «играют» отведенную им роль организаторами «Дома-2». К слову, это объясняет и сплетни о том, что Ольга на самом деле не вынашивала маленькую Василису, а родила девочку парочке суррогатная мать.К такой версии фолловеры пришли после того, как узнали, что Рапунцель до сих пор носит девичью фамилию. В Сети появились снимки, на которых засветились билеты «брендового» семейства, где хорошо видно, что Ольга по-прежнему Григоревская.Несмотря на то, что некоторые зрители продолжают настаивать на том, что семья Рапунцель и Дмитренко - это «фикция», большинство все-таки пришли к выводу, что Ольга просто решила не менять фамилию, понимая, сколько придется потратить времени на переоформление всех документов.