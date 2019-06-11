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Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон «засветила» интимное тату

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Тата Абрамсон (Блюменкранц) продемонстрировала поклонникам свою интимную татуировку. Впрочем, спустя несколько часов длинноволосая красавица поспешила удалить публикацию.
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон «засветила» интимное тату

Не так давно Абрамсон начала поднимать у себя на страничке в Instagram тему того, что она сильно переживает из-за нескольких лишних килограмм, которые набрала в период стресса. По словам Таты, она поправилась на 5 килограмм и теперь буквально мечтает побыстрее избавиться от них.

На днях бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она запечатлена в купальнике. Оказывается, что молодой мамочке захотелось показать подписчикам ее результаты похудения, однако те обратили внимание вовсе не на стройное тело Абрамсон.

Интернет-пользователи были сильно удивлены, когда увидели, что у Таты есть в зоне бикини маленькая татуировка. Один за другим фолловеры принялись буквально закидывать Абрамсон нелицеприятными высказываниями по этому поводу, которые, судя по всему, и привели к тому, что молодая мамочка поспешила удалить видеоролик.
Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон «засветила» интимное тату

«Тату под трусами?! Можно сначала спутать с чем-то другим!», «Никогда не понимала, зачем девушки делают татуировки в таком интимном месте…», - писали недоброжелатели Абрамсон.

К слову, фолловеры заметили, что после того, как Абрамсон немного поправилась и избавилась от белокурых локонов, она перестала так часто выкладывать в личном профиле свежие фотографии и Stories, как это было ранее.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:40

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