Звезда «Дома-2» Тата Абрамсон «засветила» интимное тату

«Тату под трусами?! Можно сначала спутать с чем-то другим!», «Никогда не понимала, зачем девушки делают татуировки в таком интимном месте…», - писали недоброжелатели Абрамсон.





Не так давно Абрамсон начала поднимать у себя на страничке в Instagram тему того, что она сильно переживает из-за нескольких лишних килограмм, которые набрала в период стресса. По словам Таты, она поправилась на 5 килограмм и теперь буквально мечтает побыстрее избавиться от них.На днях бывшая возлюбленная Валерия Блюменкранца опубликовала в личном микроблоге видеоролик, на котором она запечатлена в купальнике. Оказывается, что молодой мамочке захотелось показать подписчикам ее результаты похудения, однако те обратили внимание вовсе не на стройное тело Абрамсон.Интернет-пользователи были сильно удивлены, когда увидели, что у Таты есть в зоне бикини маленькая татуировка. Один за другим фолловеры принялись буквально закидывать Абрамсон нелицеприятными высказываниями по этому поводу, которые, судя по всему, и привели к тому, что молодая мамочка поспешила удалить видеоролик.К слову, фолловеры заметили, что после того, как Абрамсон немного поправилась и избавилась от белокурых локонов, она перестала так часто выкладывать в личном профиле свежие фотографии и Stories, как это было ранее.