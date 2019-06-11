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Алена Савкина заявила, что не вернется на «Дом-2» без Ильи Яббарова

Участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Савкина (Рапунцель-младшая) отказалась возвращаться в Периметр без отца своего единственного наследника. Выяснилось, что молодая мамочка не видит смысла в нахождении на съемочной площадке без Ильи Яббарова.
Алена Савкина заявила, что не вернется на «Дом-2» без Ильи Яббарова

Не так давно в социальных сетях появились слухи о том, что Яббаров и Савкина не только помирились, но и решили дать своим отношениям второй шанс. Сейчас Илья и Алена все время проводят вместе, чего не скрывают от поклонников и выкладывают в личных микроблогах совместные фотографии и Stories.

Вчера в Сети появился видеоролик, который за несколько минут облетел все «проектные» группы. Дело в том, что на записи Савкина заявляет, что не вернется на телестройку «Дом-2» без Яббарова.

Как видно, видео снимает Яббаров, которому и задали вопрос, когда же Савкина планирует возвращаться на телепроект, ведь, как известно, у Алены уже подходит к концу декретный отпуск, а это значит, что ей нужно определиться, будет ли она строить отношения в Периметре, как планировала ранее, или все-таки останется в «свободном плаванье».
Алена Савкина заявила, что не вернется на «Дом-2» без Ильи Яббарова

Пока сложно сказать, Савкина пошутила, когда заявила, что не вернется на «Дом-2» без Яббарова, или все-таки нет. Однако фолловеры убеждены, что Илья мог специально примириться с Аленой, чтобы та помогла ему в очередной раз оказаться в Периметре в качестве действующего участника.

Не секрет, что покидая в последний раз реалити-шоу, Яббаров настолько сильно поругался с руководством, что те, по его словам, отказались помогать ему с его музыкальной карьерой.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 07:38

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