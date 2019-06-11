Звезде «Дома-2» Алиане Устиненко замужество помешало продолжить карьеру модели

«Работала во многих странах Азии и Европы, это был очень крутой опыт и невероятные 3 года моей модельной жизни…», - призналась поклонникам экс-участница «Дома-2».

Вчера Устиненко опубликовала у себя на страничке в Instagram весьма неожиданный пост, в котором озвучила истинную причину, почему она закончила модельную карьеру. Оказывается, все дело в том, что Алиана решила в 19 лет прийти на реалити-шоу «Дом-2».По словам Устиненко, когда она попала на телестройку «Дом-2» и вышла замуж, она поняла, что хочет посвящать себя только семье. Впрочем, до этого с 16 по 19 лет Алиана активно развивалась, как модель.А подняла эту тему, как выяснилось, Устиненко не случайно. Уже сегодня, 11 июня во дворце торжеств Safisa пройдет грандиозное торжество – Арабская неделя моды (All Arabian fashion days) от именитых модельеров.По словам Устиненко, на мероприятии соберется больше 5 тысяч людей, от знаменитостей, артистов и актеров, до политических деятелей, принцев и принцесс. Алиана участвует в этом показе и два раза ее выходом на сцену смогут наслаждаться все присутствующие в зале.В конце своего поста Устиненко поинтересовалась у поклонников, хотели бы они, чтобы она как можно больше рассказала о тех временах, когда она еще юная путешествовала по всему миру, ведь сейчас ей остается только ностальгировать.