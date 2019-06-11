«Пошла 42 неделя моей беременности…»: Ксения Бородина поздравила старшую дочь с юбилеем и вспомнила, как рожала ее 16 часов

«Пошла 42 неделя моей беременности…», - начала свой пост телеведущая «Дома-2».

Вчера, 10 июня старшая дочь Бородиной праздновала свой второй юбилей. Марусе исполнилось 10 лет. По такому случаю звездная мама девочки опубликовала у себя на страничке в Instagram весьма трогательный влог, в котором откровенно рассказала подписчикам о своем первом интересом положении.По словам Бородиной, для того, чтобы побыстрее родить, она даже ходила «по лестницам вверх-вниз», ведь понимала, что все ее знакомые уже на 38-39 неделе отправлялись в роддом, а она уже ходит с малышом в животе 42 неделю.Когда же день Х все-таки настал, Бородина рожала старшую наследницу 16 часов, которая появилась на свет настолько спокойная, что даже не заплакала. Оказывается, что всю беременность Ксения хотела назвать девочку «Мишель», однако, как только она взяла дочь на руки, сразу же поняла, что она должна быть «Марусей».Также Бородина подметила, что Маруся всегда для нее останется ее «душой», ее «первой», ее «крошкой».В конце влога Бородина написала, что очень сильно любит свою старшую наследницу, поэтому всегда будет рядом и все для нее сделает. Нужно сказать, что на публикацию Ксении отреагировали многие звезды российского шоу-бизнеса. В их числе оказалась Елена Темникова, Мария Погребняк, Ольга Бузова, Светлана Лобода, Ольга Орлова и так далее.