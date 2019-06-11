Павел Прилучный уговаривает Агату Муцениеце родить третьего ребенка

Знаменитость хочет насладиться моментом, когда сын и дочь уже немного подросли и не требуют особого внимания с многочасовым укачиванием на руках. Теперь звездные супруги могут взять с собой 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию к морю и предаться отдыху, не оставляя наследников на попечение нянь. Кроме того, актриса намерена сосредоточиться на карьере.Прилучный все еще надеется, что жена подарит ему третьего ребенка. Однако супруга звезды «Мажора» не готова к пополнению в семействе и отмечает: «Пока еще не уговорил».Актерская чета участвовала в открытии «Кинотавра» в Сочи. Прилучный и Муцениеце прошлись по красной дорожке фестиваля в числе многих своих коллег, включая Татьяну Лютаеву, Екатерину Вилкову, Светлану Ходченкову.