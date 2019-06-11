Павел Прилучный уговаривает Агату Муцениеце родить третьего ребенка
Агата Муцениеце в одном из недавних интервью призналась, ее супруг Павел Прилучный мечтает о третьем ребенке и уговаривает ее родить еще одного наследника. Однако 30-летняя актриса пока не готова к такому шагу.
Знаменитость хочет насладиться моментом, когда сын и дочь уже немного подросли и не требуют особого внимания с многочасовым укачиванием на руках. Теперь звездные супруги могут взять с собой 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию к морю и предаться отдыху, не оставляя наследников на попечение нянь. Кроме того, актриса намерена сосредоточиться на карьере.
Прилучный все еще надеется, что жена подарит ему третьего ребенка. Однако супруга звезды «Мажора» не готова к пополнению в семействе и отмечает: «Пока еще не уговорил».
Актерская чета участвовала в открытии «Кинотавра» в Сочи. Прилучный и Муцениеце прошлись по красной дорожке фестиваля в числе многих своих коллег, включая Татьяну Лютаеву, Екатерину Вилкову, Светлану Ходченкову.
Знаменитость хочет насладиться моментом, когда сын и дочь уже немного подросли и не требуют особого внимания с многочасовым укачиванием на руках. Теперь звездные супруги могут взять с собой 6-летнего Тимофея и 3-летнюю Мию к морю и предаться отдыху, не оставляя наследников на попечение нянь. Кроме того, актриса намерена сосредоточиться на карьере.
Прилучный все еще надеется, что жена подарит ему третьего ребенка. Однако супруга звезды «Мажора» не готова к пополнению в семействе и отмечает: «Пока еще не уговорил».
Актерская чета участвовала в открытии «Кинотавра» в Сочи. Прилучный и Муцениеце прошлись по красной дорожке фестиваля в числе многих своих коллег, включая Татьяну Лютаеву, Екатерину Вилкову, Светлану Ходченкову.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 07:13