В ТиНАО погиб попавший в макулатурный шредер рабочий
В ТиНАО из-за нарушения правил безопасности погиб рабочий, который попал в макулатурный шредер. Информацию предоставляет агентство «Москва», ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.
Сообщается, что трагедия случилась вчера, 9 июня, в населенном пункте Знамя Октября на предприятии, которое занимается переработкой макулатуры. Владельцем данного предприятия является частный предприниматель. Источник рассказал, что в помещении было найдено тело рабочего, изувеченного после падения в шредер. Источник уверен, что шансов остаться в живых у молодого сотрудника не было.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Предполагаемая версия следователей нарушение техники безопасности на производстве.
Сообщается, что трагедия случилась вчера, 9 июня, в населенном пункте Знамя Октября на предприятии, которое занимается переработкой макулатуры. Владельцем данного предприятия является частный предприниматель. Источник рассказал, что в помещении было найдено тело рабочего, изувеченного после падения в шредер. Источник уверен, что шансов остаться в живых у молодого сотрудника не было.
В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Предполагаемая версия следователей нарушение техники безопасности на производстве.
Происшествия
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:04