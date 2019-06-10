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В ТиНАО погиб попавший в макулатурный шредер рабочий

В ТиНАО из-за нарушения правил безопасности погиб рабочий, который попал в макулатурный шредер. Информацию предоставляет агентство «Москва», ссылаясь на сведения источника в правоохранительных органах.
В ТиНАО погиб попавший в макулатурный шредер рабочий

Сообщается, что трагедия случилась вчера, 9 июня, в населенном пункте Знамя Октября на предприятии, которое занимается переработкой макулатуры. Владельцем данного предприятия является частный предприниматель. Источник рассказал, что в помещении было найдено тело рабочего, изувеченного после падения в шредер. Источник уверен, что шансов остаться в живых у молодого сотрудника не было.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Предполагаемая версия следователей нарушение техники безопасности на производстве.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:04

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