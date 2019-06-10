В ТиНАО погиб попавший в макулатурный шредер рабочий





Сообщается, что трагедия случилась вчера, 9 июня, в населенном пункте Знамя Октября на предприятии, которое занимается переработкой макулатуры. Владельцем данного предприятия является частный предприниматель. Источник рассказал, что в помещении было найдено тело рабочего, изувеченного после падения в шредер. Источник уверен, что шансов остаться в живых у молодого сотрудника не было.В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП. Предполагаемая версия следователей нарушение техники безопасности на производстве.