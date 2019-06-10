Внебрачная дочь актёра Алексея Дмитриева прошла ДНК-тест





Алёна Богатова появилась в жизни Алексея Дмитриева 5 лет назад, и сначала артист не поверил, что она приходится ему внебрачной дочерью. Однако искренность девушки, а также любовная связь в прошлом с её матерью Надеждой Новиковой, вынудили актёра поверить в наличие родства – в отличие от его нынешней супруги, видевшей в ситуации исключительно «аферу».Ясность в данное дело внесла ДНК-экспертиза, показавшая, что Алёна Богатова не является дочерью Алексея Дмитриева. По слезам девушки, появившимся в её глазах после оглашения результатов теста, стало понятно, что она уже успела привязаться к артисту, которого считала своим родителем. Кроме того, проверка на детекторе лжи продемонстрировала: Алёна Богатова на самом деле верила тому, что ей сказала её мать о биологическом отце.К слову, присутствовавшая в студии Надежда Новикова заявила: она не лгала своему ребёнку, а эксперты телепередачи «подкуплены».