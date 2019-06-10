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Внебрачная дочь актёра Алексея Дмитриева прошла ДНК-тест

Героем свежего выпуска телешоу «На самом деле» стал актёр киноленты «Брестская крепость» Алексей Дмитриев, пожелавший узнать правду о том, является ли Алёна Богатова, которую он считал внебрачной дочерью, ему родной. Девушка согласилась пройти ДНК-экспертизу.
Внебрачная дочь актёра Алексея Дмитриева прошла ДНК-тест

Алёна Богатова появилась в жизни Алексея Дмитриева 5 лет назад, и сначала артист не поверил, что она приходится ему внебрачной дочерью. Однако искренность девушки, а также любовная связь в прошлом с её матерью Надеждой Новиковой, вынудили актёра поверить в наличие родства – в отличие от его нынешней супруги, видевшей в ситуации исключительно «аферу».
Внебрачная дочь актёра Алексея Дмитриева прошла ДНК-тест

Ясность в данное дело внесла ДНК-экспертиза, показавшая, что Алёна Богатова не является дочерью Алексея Дмитриева. По слезам девушки, появившимся в её глазах после оглашения результатов теста, стало понятно, что она уже успела привязаться к артисту, которого считала своим родителем. Кроме того, проверка на детекторе лжи продемонстрировала: Алёна Богатова на самом деле верила тому, что ей сказала её мать о биологическом отце.
Внебрачная дочь актёра Алексея Дмитриева прошла ДНК-тест

К слову, присутствовавшая в студии Надежда Новикова заявила: она не лгала своему ребёнку, а эксперты телепередачи «подкуплены».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:57

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