Диафрагмальное дыхание способствует улучшению слухового восприятия





Ранние научные работы показали, что длительные выдохи являются наиболее простым способом нормализовать сердечный ритм, снизить проявление реакции на стресс. Диафрагмальное дыхание влияет и на блуждающий нерв. Согласно новому исследованию, изменения в вегетативной системе, вызванные различными раздражителями, провоцируют сбой частоты сокращений сердца, связанных с вниманием и слуховым восприятием. Специалисты не исключают, что при повышенной тревожности (панических атаках) нарушение слуха происходит из-за необузданной реакции на стресс.Бразильские ученые провели эксперимент, набрав команду из 49 добровольцев. Участникам предложили произнести за 1 минуту как можно больше слов без повторений, стартовав с буквы «А». У исследуемых измеряли показатель вегетативно-сердечных ответов на разные уровни стресса. Целостность слухового пути в мозге специалисты оценивали посредством электрофизиологической процедуры, анализирующей слух при звуковом раздражителе. Мониторинг активности префронтальной коры помогали осуществлять электроды, прикрепленные на верхней части черепа, лбу и мочках ушей. Эксперты заметили активацию симпатической нервной системы и ускорение сердечного ритма во время стресс-реакции, что оказалось связанным с ослаблением слухового внимания, пишет Scientific Reports.