Диафрагмальное дыхание способствует улучшению слухового восприятия
Специалисты Университета штата Сан-Паулу (Бразилия) в ходе исследования выяснили, диафрагмальное дыхание улучшает слуховое восприятие. Ученые связали этот эффект со стимулированием блуждающего нерва.
Ранние научные работы показали, что длительные выдохи являются наиболее простым способом нормализовать сердечный ритм, снизить проявление реакции на стресс. Диафрагмальное дыхание влияет и на блуждающий нерв. Согласно новому исследованию, изменения в вегетативной системе, вызванные различными раздражителями, провоцируют сбой частоты сокращений сердца, связанных с вниманием и слуховым восприятием. Специалисты не исключают, что при повышенной тревожности (панических атаках) нарушение слуха происходит из-за необузданной реакции на стресс.
Бразильские ученые провели эксперимент, набрав команду из 49 добровольцев. Участникам предложили произнести за 1 минуту как можно больше слов без повторений, стартовав с буквы «А». У исследуемых измеряли показатель вегетативно-сердечных ответов на разные уровни стресса. Целостность слухового пути в мозге специалисты оценивали посредством электрофизиологической процедуры, анализирующей слух при звуковом раздражителе. Мониторинг активности префронтальной коры помогали осуществлять электроды, прикрепленные на верхней части черепа, лбу и мочках ушей. Эксперты заметили активацию симпатической нервной системы и ускорение сердечного ритма во время стресс-реакции, что оказалось связанным с ослаблением слухового внимания, пишет Scientific Reports.
Ранние научные работы показали, что длительные выдохи являются наиболее простым способом нормализовать сердечный ритм, снизить проявление реакции на стресс. Диафрагмальное дыхание влияет и на блуждающий нерв. Согласно новому исследованию, изменения в вегетативной системе, вызванные различными раздражителями, провоцируют сбой частоты сокращений сердца, связанных с вниманием и слуховым восприятием. Специалисты не исключают, что при повышенной тревожности (панических атаках) нарушение слуха происходит из-за необузданной реакции на стресс.
Бразильские ученые провели эксперимент, набрав команду из 49 добровольцев. Участникам предложили произнести за 1 минуту как можно больше слов без повторений, стартовав с буквы «А». У исследуемых измеряли показатель вегетативно-сердечных ответов на разные уровни стресса. Целостность слухового пути в мозге специалисты оценивали посредством электрофизиологической процедуры, анализирующей слух при звуковом раздражителе. Мониторинг активности префронтальной коры помогали осуществлять электроды, прикрепленные на верхней части черепа, лбу и мочках ушей. Эксперты заметили активацию симпатической нервной системы и ускорение сердечного ритма во время стресс-реакции, что оказалось связанным с ослаблением слухового внимания, пишет Scientific Reports.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 19:48