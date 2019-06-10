Актриса Агния Кузнецова беременна первенцем





Агния Кузнецова является супругой хореографа Максима Петрова, с которым счастлива в браке в течение трех лет. Ранее о беременности актрисы уже появлялись слухи, но звезда списывала догадки на лишние килограммы, которые она набрала в последнее время. Теперь же стало известно, что у супругов в скором времени появится первенец, так как скрыть округлившийся живот под широким нарядом Кузнецовой не удалось.Примечательно, что раньше актриса говорила, что они с супругом мечтают о детях, однако в случае неудачи с рождением собственного ребенка она готова взять малыша из детского дома. Также Кузнецова всегда с восторгом отзывалась о коллегах, которые усыновляли детей. Теперь, исходя из новой информации, супруги ожидают появления собственного малыша, который станет для них первым.