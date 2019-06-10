Представлен ТОП-5 наиболее ожидаемых на рынке России автоновинок 2019 года





Для России начали сертифицировать культовый автомобиль Toyota RAV4 новой генерации. Обновленная японская машина прибавила в длину 5 мм, в ширину – 10 мм и стала ниже на 5 мм. Колесная база модели выросла на 30 мм. На отечественном рынке ожидается появление версий с бензиновыми 2,0- и 2,5-литровыми двигателями. Российских автолюбителей удивит внедорожник УАЗ «Патриот», оснащенный 6-скоростной автоматической трансмиссией Punch Powerglide 6L50. В продаже вскоре появится LADA XRAY Cross, получившая 1,6-литровый «атмосферник» H4M на 113 л. с и вариатор Jatco JF015E от французского бренда Renault.Кросс-купе Haval F7x, внешне напоминающее немецкий BMW X6, уверены эксперты, завоюет внимание россиян. Силовую сторону «китайца» представят надувные двигатели - 2,0 л на 190 л с. и 1,5 л на 150 л. с. с системой впрыска топлива. К обоим агрегатам предусмотрена 7-диапазонная АКПП с двумя сцеплениями.В августе в Россию приедет Hyundai Sonata. Седан бизнес-класса включили в ТОП-5 ожидаемых новинок нынешнего года из-за обновленного дизайна по типу четырехдверного купе. Автомобиль стал длиннее на 45 мм и расширился на 25 мм, а его колесная база увеличилась на 35 мм. Западные представительства южнокорейского бренда реализуют гибриды, но на отечественном рынке, скорее всего, будут представлены модификации с 1,6-литровым наддувным мотором и с 2,5-литровым «атмосферником».