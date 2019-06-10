Анна Хилькевич «избила» Станислава Ярушина хоккейной клюшкой
Звезды «Универа» Анна Хилькевич и Станислав Ярушин снялись в шуточном видео. Ролик актриса опубликовала на своей странице в Instagram, на котором запечатлен момент, когда она «избивает» коллегу хоккейной клюшкой.
В подписи к видеопубликации Анна Хилькевич отметила, что Ярушину настолько нравится хоккей, что удары клюшкой по «мягкому» месту приносят ему неимоверное удовольствие. В подтверждение своих слов актриса на коротком ролике несколько раз в шутку наносит удары спортивным инвентарем своему партнеру на съемочной площадке.
Фолловеры сразу же начали писать благодарственные комментарии под роликом за поднятое настроение. Также они пожелали своим кумирам успехов в творчестве и счастья их семьям.
В подписи к видеопубликации Анна Хилькевич отметила, что Ярушину настолько нравится хоккей, что удары клюшкой по «мягкому» месту приносят ему неимоверное удовольствие. В подтверждение своих слов актриса на коротком ролике несколько раз в шутку наносит удары спортивным инвентарем своему партнеру на съемочной площадке.
Фолловеры сразу же начали писать благодарственные комментарии под роликом за поднятое настроение. Также они пожелали своим кумирам успехов в творчестве и счастья их семьям.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 19:05