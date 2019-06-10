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Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Компания Vivo пошла на отчаянный шаг, пытаясь привлечь внимание к новому брендовому смартфону iQOO. Гаджет подняли на высоту в 31 540 метров и сбросили вниз. Аппарат остался в рабочем состоянии, отделавшись лишь трещиной на стекле.
Упавший с огромной высоты смартфон Vivo iQOO отделался трещиной на стекле

Как заявили представители компании-производителя устройства, уже разошедшегося тиражом свыше 1 млн единиц, смартфон подняли в небо на водородном аэростате. На высоте, превышавшей отметку в 31 500 метров, зафиксировали температуру -56 градусов по Цельсию. Vivo iQOO отправили в свободное падение, а, когда он достиг поверхности земли, проверили его целостность.

Оказалось, все внутренности и экран гаджета остались целыми. Пострадало лишь стекло, защищающее его 6,41-дюймовый дисплей. Смартфон, базирующийся на чипе Snapdragon 855 в сочетании с ОЗУ до 12 ГБ и ПЗУ до 256 ГБ, продолжил работать в нормальном режиме. Судя по представленному в Сети фото, устройство китайской фирмы упало на мягкую траву, однако окончательный результат все равно впечатлил экспертов.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 18:56

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