«Кровь для робота»: Раскрыта природа электропроводимости в ионных жидкостях





Среди свойств ионных жидкостей, которые находятся в условиях комнатной температуры, – проведение электрического тока, как это происходит в ртути или электролитах, наряду с лёгкостью и нетоксичностью, а также возможность выдерживать достаточно высокое электронапряжение. Такие расплавы в будущем могут стать некоей «кровью» для роботов, полагают разработчики.Для того чтобы выяснить механизм электропроводимости в ионных жидкостях, исследователями было проведено обширное моделирование их при комнатной температуре. Учёные выяснили следующее: большая часть времени проводится положительными и отрицательными ионами в нейтральных парах, в которых происходит компенсация их электрического заряда противоположными. В итоге возникает нейтральное вещество, неспособное к проведению электричества. Когда же периодически положительные и отрицательные ионы «зарождаются» в разных местах жидкости, она становится проводящей.«Зарождение» упомянутых частиц вызывается тепловыми колебаниями. Другими словами, определённые ионы случайно получают из окружающей жидкости часть энергии, приводящую к разрушению связей с иными частицами и высвобождая ион, который, однако же, «живёт» недолго и вскоре возвращается в связанное состояние, где он опять неспособен к проведению электричества. В таком состоянии частицы снова ожидают очередного «времени свободы».Специалисты сравнили описанный механизм с эстафетой: образующиеся свободные ионы начинают поддерживать электрический ток и нести свой заряд, пока они «живы». После их «смерти», то есть возвращения в нейтральное состояние, иные новые ионы продолжают эстафету, благодаря чему сохраняется проводимость расплава и постоянный электроток.