АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились предугадывать появление судорог у эпилептиков по крови
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

«Кровь для робота»: Раскрыта природа электропроводимости в ионных жидкостях

Международной группой учёных, в составе которой находятся и научные сотрудники Сколтеха, выяснена природа электропроводимости в ионных жидкостях. Благодаря пониманию данных процессов перед разработчиками раскрывается возможность широкого применения таких расплавов органических солей в различного рода устройствах: от ионистора до батареи или топливного элемента.
«Кровь для робота»: Раскрыта природа электропроводимости в ионных жидкостях

Среди свойств ионных жидкостей, которые находятся в условиях комнатной температуры, – проведение электрического тока, как это происходит в ртути или электролитах, наряду с лёгкостью и нетоксичностью, а также возможность выдерживать достаточно высокое электронапряжение. Такие расплавы в будущем могут стать некоей «кровью» для роботов, полагают разработчики.

Для того чтобы выяснить механизм электропроводимости в ионных жидкостях, исследователями было проведено обширное моделирование их при комнатной температуре. Учёные выяснили следующее: большая часть времени проводится положительными и отрицательными ионами в нейтральных парах, в которых происходит компенсация их электрического заряда противоположными. В итоге возникает нейтральное вещество, неспособное к проведению электричества. Когда же периодически положительные и отрицательные ионы «зарождаются» в разных местах жидкости, она становится проводящей.

«Зарождение» упомянутых частиц вызывается тепловыми колебаниями. Другими словами, определённые ионы случайно получают из окружающей жидкости часть энергии, приводящую к разрушению связей с иными частицами и высвобождая ион, который, однако же, «живёт» недолго и вскоре возвращается в связанное состояние, где он опять неспособен к проведению электричества. В таком состоянии частицы снова ожидают очередного «времени свободы».

Специалисты сравнили описанный механизм с эстафетой: образующиеся свободные ионы начинают поддерживать электрический ток и нести свой заряд, пока они «живы». После их «смерти», то есть возвращения в нейтральное состояние, иные новые ионы продолжают эстафету, благодаря чему сохраняется проводимость расплава и постоянный электроток.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 18:47

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Диафрагмальное дыхание способствует
Макгрегор вызвался организовать
Актриса Агния Кузнецова беременна
Представлен ТОП-5 наиболее ожидаемых на
Анна Хилькевич «избила» Станислава
Упавший с огромной высоты смартфон Vivo
Компания «Технопарк» будет отвечать на
«Кровь для робота»: Раскрыта природа
Денис Майданов анонсировал новый клип
Названы факторы, подтверждающие
Стас Костюшкин поздравил супругу Юлию с
Опубликован реальный запас хода
У берегов Мексики обнаружен синий
В России ужесточат правила прохождения
Кристина Асмус испробовала на себе
Toyota Supra оказалась мощнее, чем
Ученые научились предугадывать
В США молния убила мчавшегося
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
УАЗ предлагает новые опции для вариаций
Светлана Ходченкова пришла на церемонию
Учёные дали три рекомендации для
Потап молчал о романе с Настей
Ирина Пинчук обнародовала переписку с
В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов
Бари Алибасов до сих пор находится в
Назван список лекарств, которые
Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова
Влад Кадони впервые показал свою девушку
Ученые рассказали, чем грозит работа во
Просмотреть все новости