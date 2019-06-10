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Стас Костюшкин поздравил супругу Юлию с 15-летием совместной жизни

Известный певец Стас Костюшкин поздравил свою супругу Юлию с годовщиной свадьбы. Артист опубликовал пост в Instagram в честь 15-летия совместной жизни.
Стас Костюшкин поздравил супругу Юлию с 15-летием совместной жизни

Стас Костюшкин написал, что благодарен своей супруге за 15 лет совместной и счастливой жизни, за детей, за преданность и любовь. Также артист назвал свою жену «красивой девочкой», которая, по его предположениям, «так и останется всю жизнь жить с родителями».

Сама Юлия Костюшкина также поздравила супруга с годовщиной, поблагодарив за прожитые вместе годы. Фанаты в комментариях принялись поздравлять пару с круглой датой, отмечая, что их кумир нашел «ту самую женщину», с которой испытал настоящие чувства и счастье.



 
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Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:21

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