Стас Костюшкин поздравил супругу Юлию с 15-летием совместной жизни
Известный певец Стас Костюшкин поздравил свою супругу Юлию с годовщиной свадьбы. Артист опубликовал пост в Instagram в честь 15-летия совместной жизни.
Стас Костюшкин написал, что благодарен своей супруге за 15 лет совместной и счастливой жизни, за детей, за преданность и любовь. Также артист назвал свою жену «красивой девочкой», которая, по его предположениям, «так и останется всю жизнь жить с родителями».
Сама Юлия Костюшкина также поздравила супруга с годовщиной, поблагодарив за прожитые вместе годы. Фанаты в комментариях принялись поздравлять пару с круглой датой, отмечая, что их кумир нашел «ту самую женщину», с которой испытал настоящие чувства и счастье.
Стас Костюшкин написал, что благодарен своей супруге за 15 лет совместной и счастливой жизни, за детей, за преданность и любовь. Также артист назвал свою жену «красивой девочкой», которая, по его предположениям, «так и останется всю жизнь жить с родителями».
Сама Юлия Костюшкина также поздравила супруга с годовщиной, поблагодарив за прожитые вместе годы. Фанаты в комментариях принялись поздравлять пару с круглой датой, отмечая, что их кумир нашел «ту самую женщину», с которой испытал настоящие чувства и счастье.
ШоуБиз
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 18:21