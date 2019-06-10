Названы факторы, подтверждающие важность полноценного сна для здоровья мужчин





Для поддержания в норме физического и психического здоровья эксперты рекомендуют мужчинам спать не менее восьми часов в сутки. Исследование специалистов из Канады и США с участием 700 гетеросексуальных пар, пытавшихся зачать ребенка, подтвердило, недостаточность сна (менее шести часов) снижает вероятность беременности на 31% из-за некачественного семени партнера. Ученые из Дании подтвердили выводы коллег, обнаружив сокращение эякулята на 29% и снижение количества генетически здоровой спермы на 1,6% в результате плохого ночного отдыха.У представителей сильного пола, регулярно не высыпающихся, может наблюдаться уменьшение яичек, а также падение уровня тестостерона. На этот фактор указала работа экспертов из Чикагского университета. Здоровым молодым людям предложили спать по пять часов в неделю. Недосып спровоцировал у мужчин уменьшение продуцирования гормона, отвечающего за их плодовитость, повышающего половое влечение, энергию, способствующего укреплению костей, на 10%.