В России ужесточат правила прохождения техосмотра
В России посредством внесения поправок в закон о техосмотре будут ужесточены правила его прохождения. В следующем году автомобилист уже не сможет приобрести диагностическую карту, минуя визит на пункт технического контроля.
Известно, что техосмотр уже стал неким «дополнительным налогом», когда диагностические карты просто-напросто покупаются у страховых агентов, являясь своеобразным «бонусом» к цене полиса ОСАГО. Когда же происходит ДТП по причине неисправности машины, часто оказывается, что за техосмотр было заплачено. И если в случае с легковыми транспортными средствами всё ещё не настолько плачевно, ведь их владельцы стараются следить за состоянием своих автомобилей, то этого нельзя сказать об автобусах.
Однако закон о техосмотре следует соблюдать всем, а потому приезжать на данную процедуру также обяжут всех водителей. Для обеспечения реальной явки эксперты-техники станут делать фото автомобилей и прикладывать их к диагностическим картам, оформлять которые будут в онлайн-режиме в ЕАИС ТО, а специалист заверит данные собственной электронной подписью.
Во избежание возможной фальсификации, фото должно будет содержать спутниковые координаты места произведения съёмки, дату и время начала / окончания техосмотра. Естественно, наличие такого снимка ещё не гарантирует прохождение автомобилем техосмотра, однако, по крайней мере, будет обеспечен визит машины на пункт ТО.
Известно, что техосмотр уже стал неким «дополнительным налогом», когда диагностические карты просто-напросто покупаются у страховых агентов, являясь своеобразным «бонусом» к цене полиса ОСАГО. Когда же происходит ДТП по причине неисправности машины, часто оказывается, что за техосмотр было заплачено. И если в случае с легковыми транспортными средствами всё ещё не настолько плачевно, ведь их владельцы стараются следить за состоянием своих автомобилей, то этого нельзя сказать об автобусах.
Однако закон о техосмотре следует соблюдать всем, а потому приезжать на данную процедуру также обяжут всех водителей. Для обеспечения реальной явки эксперты-техники станут делать фото автомобилей и прикладывать их к диагностическим картам, оформлять которые будут в онлайн-режиме в ЕАИС ТО, а специалист заверит данные собственной электронной подписью.
Во избежание возможной фальсификации, фото должно будет содержать спутниковые координаты места произведения съёмки, дату и время начала / окончания техосмотра. Естественно, наличие такого снимка ещё не гарантирует прохождение автомобилем техосмотра, однако, по крайней мере, будет обеспечен визит машины на пункт ТО.
Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:58