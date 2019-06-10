В России ужесточат правила прохождения техосмотра





Известно, что техосмотр уже стал неким «дополнительным налогом», когда диагностические карты просто-напросто покупаются у страховых агентов, являясь своеобразным «бонусом» к цене полиса ОСАГО. Когда же происходит ДТП по причине неисправности машины, часто оказывается, что за техосмотр было заплачено. И если в случае с легковыми транспортными средствами всё ещё не настолько плачевно, ведь их владельцы стараются следить за состоянием своих автомобилей, то этого нельзя сказать об автобусах.Однако закон о техосмотре следует соблюдать всем, а потому приезжать на данную процедуру также обяжут всех водителей. Для обеспечения реальной явки эксперты-техники станут делать фото автомобилей и прикладывать их к диагностическим картам, оформлять которые будут в онлайн-режиме в ЕАИС ТО, а специалист заверит данные собственной электронной подписью.Во избежание возможной фальсификации, фото должно будет содержать спутниковые координаты места произведения съёмки, дату и время начала / окончания техосмотра. Естественно, наличие такого снимка ещё не гарантирует прохождение автомобилем техосмотра, однако, по крайней мере, будет обеспечен визит машины на пункт ТО.