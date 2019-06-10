Денис Майданов анонсировал новый клип со своей женой в нижнем белье

Данная песня для Майданова, как он сам признался, является долгожданной. Музыкант работал над романтической композицией примерно семь-восемь лет. Исполнителю не нравились окончательные варианты сингла, и только в феврале 2019-го ему удалось добиться того, чего он хотел. Майданов рад, что у него получилось совместить в песне «посвящение Любимой и откровенное влечение на фоне гитарного драйва и оркестровых партий». Теперь артист выпустил клип на свою новую композицию. Главную роль в музыкальном видеофильме сыграла жена звезды Наталья Майданова, представ перед зрителями в нижнем белье. Пара вместе уже 14 лет.Поклонники с восторгом отозвались не только о сигнле и клипе, «пробирающих до мурашек», но и о фигуре возлюбленной певца. Майданова поблагодарили за творчество и похвалили, что пригласил на съемки свою супругу, а не «силиконовых девиц».