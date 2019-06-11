Rambler Group откроют в России кинозалы формата ScreenX





В Москве откроют кинозалы, использующие технологию экрана ScreenX в ТРЦ «Европейский». Особенность состоит в том, что картинка проецируется одновременно и на основной экран, и на боковые, что в результате предоставляет обзор в 270 градусов. В данный момент 18 стран используют эту технологию. Вторая особенность – начальное производство ленты для формата, а не обработка уже отснятого. Так, съемка производится с 3-х камер и разных углов. «Капитан Марвел» и «Черная Пантера» сняты с помощью такой технологии, вскоре к ним присоединится и «Человек-паук: Вдали от дома».Цена будет не слишком высокой: ниже, чем в IMAX или 4DX, но выше 2D на 20%. Сначала зал ScreenX заработает в тестовом режиме, чтобы понять заинтересованность зрителя. Сколько потребуется вложений компания не разглашает, но есть предположение, что цифра близка к 100 млн руб. IMAX не считают новый формат конкурентоспособным.