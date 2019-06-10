Ученые научились предугадывать появление судорог у эпилептиков по крови





Как сообщают исследователи, во время приступа при эпилепсии в крови пациента увеличивается уровень фрагментов передачи РНК (тРНК). Данное химическое вещество тесно связано с ДНК, играющей важную роль в процессе создания белков в клетках. Во время исследования в крови эпилептиков за несколько часов до судорог уровень фрагментов РНК (тРНК) резко возрастал.Ученые отмечают, что для людей с эпилепсией самое сложное не знать, когда начнется приступ, поэтому результаты их исследования могут стать основой для разработки системы раннего предупреждения. Научные сотрудники планируют создать тестовый прототип, схожий с глюкометром, который после забора крови сможет показать концентрацию уровня ферментов, тем самым предупредив пациента о возможном приближении приступа.