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Кристина Асмус испробовала на себе «диету» Гарика Харламова

Кристина Асмус в ответ на замечания поклонников о своей чрезмерной худобе обнародовала в Instagram-микроблоге фото с чизбургером мужа. Поклонников рассмешило решение актрисы перейти на «диету» Гарика Харламова.
Кристина Асмус испробовала на себе «диету» Гарика Харламова

Знаменитость неоднократно заявляла, что склонна к полноте. После родов она поправилась на 10 кг, поэтому пришлось некоторое время держать себя в «ежовых рукавицах». Асмус давно отказалась от жаренной, жирной пищи, редко балует себя сладостями, а на ночь употребляет детские смеси. Теперь звезда «Интернов», часто критикуемая за чрезмерное изящество, решила испробовать «диету» своего супруга. «Взяла у мужа сфоткаться», - подписала актриса снимок, где запечатлена с большим чизбургером в руках. На вопрос фолловеров, ест ли она такое, Асмус ответила утвердительно.
Кристина Асмус испробовала на себе «диету» Гарика Харламова

Некоторые поклонники, ссылаясь на заявления медиков, отметили, редкие походы в фаст-фуд не повредят здоровью. На это тут же отреагировали другие участники дискуссии, посоветовав звезде не отдавать Халамову бургер, поскольку он, судя по его фигуре, и так зачастил в заведения быстрого питания. Асмус, наоборот, порекомендовали съедать таких бутербродов по ведру.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:50

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