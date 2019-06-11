Алена Кравец выступила против ЭКО и суррогатного материнства





Алена Кравец считает вышеуказанные процедуры сомнительными и вредящими здоровью. Она предостерегает женщин от необдуманных поступков. Пропаганда такого способа появления на свет детей, по мнению звезды, безответственное и вредное занятие. Она осуждает тех девушек, которые пошли на эти процедуры для того, чтобы сохранить свое тело в форме, поскольку такие манипуляции могут нанести большой вред здоровью.Она сама прошла через процедуру ЭКО и прибегала к помощи суррогатной матери, но, к сожалению, все попытки не увенчались успехом. Изучив закон, Кравец пришла к мнению, что вся эта затея еще и очень рискована, так как юридически матерью считается женщина, которая родила ребенка и, несмотря на все договоры, суд будет на ее стороне в случае возникновения споров за малыша. Своим заявлением она хочет предупредить многих женщин и просит их воздержаться от подобных рисков.