Алена Кравец выступила против ЭКО и суррогатного материнства
Алена Кравец высказала свое мнение насчет ЭКО и суррогатного материнства. Она выступает против подобного метода рождения детей. Певица основывает свое мнение на личном опыте.
Алена Кравец считает вышеуказанные процедуры сомнительными и вредящими здоровью. Она предостерегает женщин от необдуманных поступков. Пропаганда такого способа появления на свет детей, по мнению звезды, безответственное и вредное занятие. Она осуждает тех девушек, которые пошли на эти процедуры для того, чтобы сохранить свое тело в форме, поскольку такие манипуляции могут нанести большой вред здоровью.
Она сама прошла через процедуру ЭКО и прибегала к помощи суррогатной матери, но, к сожалению, все попытки не увенчались успехом. Изучив закон, Кравец пришла к мнению, что вся эта затея еще и очень рискована, так как юридически матерью считается женщина, которая родила ребенка и, несмотря на все договоры, суд будет на ее стороне в случае возникновения споров за малыша. Своим заявлением она хочет предупредить многих женщин и просит их воздержаться от подобных рисков.
Алена Кравец считает вышеуказанные процедуры сомнительными и вредящими здоровью. Она предостерегает женщин от необдуманных поступков. Пропаганда такого способа появления на свет детей, по мнению звезды, безответственное и вредное занятие. Она осуждает тех девушек, которые пошли на эти процедуры для того, чтобы сохранить свое тело в форме, поскольку такие манипуляции могут нанести большой вред здоровью.
Она сама прошла через процедуру ЭКО и прибегала к помощи суррогатной матери, но, к сожалению, все попытки не увенчались успехом. Изучив закон, Кравец пришла к мнению, что вся эта затея еще и очень рискована, так как юридически матерью считается женщина, которая родила ребенка и, несмотря на все договоры, суд будет на ее стороне в случае возникновения споров за малыша. Своим заявлением она хочет предупредить многих женщин и просит их воздержаться от подобных рисков.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 03:09