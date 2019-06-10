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Ирина Пинчук обнародовала переписку с Валерием Блюменкранцем

Одна из самых ярких бывших героинь проекта «Дом-2» Ирина Пинчук обнародовала переписку с экс-возлюбленным Валерием Блюменкранцем. По словам длинноволосой красавицы, она активно поддерживает связь с молодым отцом.

Ирина Пинчук обнародовала переписку с Валерием Блюменкранцем

Отметим, что Блюменкранц и Пинчук не скрывают от фанатов, что продолжают близко общаться, несмотря даже на то, что в свое время очень тяжело переживали расставание. По словам брюнетки, они с Валерием каждый день переписываются в социальных сетях, и сейчас она ждет, когда молодой человек наконец-таки прилетит из Сейшельских островов в Москву.

Напомним, что не так давно Пинчук, давая очередное интервью, заявляла, что в ее общении с Блюменкранцем до сих пор присутствуют нотки флирта, а это значит лишь одно – если они задумаются о возобновлении отношений, это будет обоюдное желание.

Ирина Пинчук обнародовала переписку с Валерием Блюменкранцем

Как бы то ни было, но теперь воссоединение Блюменкранца и Пинчук находится под вопросом. Дело в том, что сначала Валерий заявил журналистам, что даже если Ирина и предложит ему сойтись, он не будет ради нее бросать новую пассию, а теперь и брюнетка отмечает, что только дружит с участником «Дома-2».

Считанные часы назад Пинчук, отвечая на вопросы подписчиков, обнародовала переписку с Блюменкранцем, из которой становится понятно, что Ирина и Валерий сейчас на самом деле общаются только как друзья. Впрочем, не все фолловеры верят в то, что у пары уже прошли чувства друг к другу.

Ирина Пинчук обнародовала переписку с Валерием Блюменкранцем

По мнению фанатов, в конечном счете, Ирина и Валерий сойдутся, ведь не зря говорят, что дружбы между мужчиной и женщиной не существует.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:49

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