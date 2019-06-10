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Учёные дали три рекомендации для профилактики гипертонии

Учёные из Великобритании озвучили три рекомендации для людей, подверженных гипертонии. Также эти советы подойдут и здоровым людям – для профилактики распространённого сегодня заболевания, выражающегося в повышенном кровяном давлении.
Учёные дали три рекомендации для профилактики гипертонии

Первая рекомендация – сократить потребление соли, которая в сутки должна поступать в организм в количестве, не превышающем шесть граммов (около чайной ложки). В противном случае из-за увеличения в крови уровня натрия начнётся задержка жидкости и поднимется артериальное давление.

Второй совет для профилактики гипертонии – отказ от продуктов, в которых содержатся трансжиры. К таковым относятся: всевозможные фастфуды, полуфабрикаты, майонез, маргарин, сливочное и рафинированное растительное масло, пирожные, шоколад, попкорн, крекеры, чипсы и прочее. В одной порции картошки фри, например, норма трансжиров превышена в 7 раз.

«Также во избежание серьёзных последствий данного недуга важно не пренебрегать медицинскими препаратами для стабилизации кровяного давления, но назначать лекарства должен исключительно врач», – приводит слова исследователей интернет-издание «ПолитРоссия».



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:00

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