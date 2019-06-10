Учёные дали три рекомендации для профилактики гипертонии

«Также во избежание серьёзных последствий данного недуга важно не пренебрегать медицинскими препаратами для стабилизации кровяного давления, но назначать лекарства должен исключительно врач», – приводит слова исследователей интернет-издание «ПолитРоссия».





Первая рекомендация – сократить потребление соли, которая в сутки должна поступать в организм в количестве, не превышающем шесть граммов (около чайной ложки). В противном случае из-за увеличения в крови уровня натрия начнётся задержка жидкости и поднимется артериальное давление.Второй совет для профилактики гипертонии – отказ от продуктов, в которых содержатся трансжиры. К таковым относятся: всевозможные фастфуды, полуфабрикаты, майонез, маргарин, сливочное и рафинированное растительное масло, пирожные, шоколад, попкорн, крекеры, чипсы и прочее. В одной порции картошки фри, например, норма трансжиров превышена в 7 раз.