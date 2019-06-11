Татьяна Михалкова защитила свою дочь Анну от нападок хейтеров

Наследница выдающегося режиссера привезла на 30-й фестиваль «Кинотавр» картину «Давай разведемся». Кроме того, знаменитость возглавила команду жюри в коротком метре. Поклонники заметили, как похорошела Михалкова. Звезда прошлась по красной дорожке в платье шафранового оттенка, идеально подчеркнувшем ее постройневшую фигуру.Успехам актрисы порадовались не все. Некоторые интернет-пользователи съязвили, мол, в киноиндустрии стало «много Михалковых» и скоро судить работы в рамках всех фестивалей будут лишь представители этой династии, которые сами себя начнут награждать призами.Несправедливые реплики задели мать звездного семейства Татьяну Михалкову. Она встала на защиту своей дочери, призвав хейтеров остановить травлю. Глава благотворительного фонда «Русский силуэт» заявила, ее наследница заслуживает уважения, поскольку «трудится как вол». За свою работу актриса удостоена многих наград, ее признали лучшей среди коллег на фестивале Series Mania во Франции, 17 лет она ведет «Спокойной ночи, малыши» и успевает воспитывать троих детей. Михалкова подчеркнула, ее дочери, как и всякой женщине, необходимы не нападки, а поддержка.