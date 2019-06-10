Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова призналась, что покинула проект из-за сильного отека ног, который начал прогрессировать

Девушка, которая так хотела завоевать симпатию Даниила Сахнова, но так и не смогла этого добиться, теперь будет искать того «единственного» за Периметром. Правда, оказалось, что причиной ухода Светланы Тихомировой за ворота стали вовсе не ее неудачи в любовных делах. Распрощалась блондинка с реалити-шоу «Дом-2» по собственному желанию.Как стало известно, на протяжение нескольких недель у Тихомировой очень сильно болели и отекали ноги, с чем ей совладать никак не удавалось. И только тогда, когда болезнь начала прогрессировать, Светлана поняла, что пора возвращаться домой.Вчера Тихомирова опубликовала у себя на странице в Instagram пост, в котором сообщила подписчикам, что больше не является действующей участницей «Дома-2». По словам Светланы, она очень благодарна всем тем, кто не только внимательно следил за ней во время участия в скандально-известной телестройке, но и всегда поддерживал ее.На данный момент, как утверждает Тихомирова, она целиком и полностью погружена в свое лечение, ведь понимает, что здоровье куда важнее всевозможных реалити-шоу, в том числе и «Дома-2».К слову, в конце своего поста Светлана добавила, что после того, как полностью выздоровеет, задумывается о том, чтобы во второй раз прийти на телепроекта «Дом-2».