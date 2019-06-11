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В Сети появился ТОП предпочтений людей в сексе

Таблоид The Sun опубликовал в Сети список основных предпочтений в сексе людей, которые были опрошены. В ТОП попали не только игрушки для интима, но и половой акт с роботами.
В Сети появился ТОП предпочтений людей в сексе

Из всех респондентов 13% выбрали занятия сексом с куклой-роботом, несколько были не против испытать оргазм в виртуальной реальности. 9% по вкусу «теледильдоника», то есть игрушка на пульте управления,какую можно приобрести в магазинах Англии.

Примерно половина опрошенных от 55 лет регулярно испытывают оргазм при половом контакте, 64% имели связь в автомобиле, а 18% заводили служебный роман. 25% не против слушать «грязные словечки» втечение прелюдии. Еще столько же процентов людей используют игрушки для интима.



 
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Общество
Добавил: Котова Алена Сегодня, 04:10

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