В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов на JD.com попали восемь гаджетов Xiaomi





Аппарат Mi 8 Youth Edition оказался лидером не только в сегменте смартфонов, но и возглавил общий рейтинг данной распродажи. Второе место занял смартфон Xiaomi Redmi 6A. Высоким спросом пользовались модели линейки Mi - 6X, 8 SE, MIX 3, 8 Fingerprint Edition. Седьмая строчка по итогам распродажи на платформе JD.com досталась iPhone XR от Apple. В ТОП-10 попали устройства Redmi - Note 7 и K20 Pro. Замкнул «десятку» самых продаваемых мобильных телефонов Huawei P30 Pro.В последнее время Xiaomi показывает высокие финансовые результаты. В первом квартале 2019 года выручка компании составила $6,34 млрд. О популярности устройств бренда свидетельствует и представленный рейтинг, где в ТОП-10 вошли смартфоны от Xiaomi и ее дочерней фирмы Redmi.