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В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов на JD.com попали восемь гаджетов Xiaomi

Онлайн-платформа JD.com назвала наиболее популярные смартфоны, пользовавшиеся огромным спросом на распродаже 618. В ТОП-10 самых продаваемых устройств вошли восемь гаджетов от Xiaomi.
В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов на JD.com попали восемь гаджетов Xiaomi

Аппарат Mi 8 Youth Edition оказался лидером не только в сегменте смартфонов, но и возглавил общий рейтинг данной распродажи. Второе место занял смартфон Xiaomi Redmi 6A. Высоким спросом пользовались модели линейки Mi - 6X, 8 SE, MIX 3, 8 Fingerprint Edition. Седьмая строчка по итогам распродажи на платформе JD.com досталась iPhone XR от Apple. В ТОП-10 попали устройства Redmi - Note 7 и K20 Pro. Замкнул «десятку» самых продаваемых мобильных телефонов Huawei P30 Pro.

В последнее время Xiaomi показывает высокие финансовые результаты. В первом квартале 2019 года выручка компании составила $6,34 млрд. О популярности устройств бренда свидетельствует и представленный рейтинг, где в ТОП-10 вошли смартфоны от Xiaomi и ее дочерней фирмы Redmi.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 16:45

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