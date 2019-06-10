Влад Кадони впервые показал свою девушку

«Любовь, счастье и семья! Девиз сегодняшнего дня!!! Вокруг друзья! В сердцах счастье!!! Вокруг любимые! Не знаю, что сказать! Мам, люблю тебя! Олег, уважаю! Сегодня новая жизнь начинается не только у моей мамы! Марина», - написал ведущий «Дома-2».

Ни для кого не является секретом, что на днях 51-летняя родительница Кадони – звезда одной из самых мистических телепередач России «Битвы экстрасенсов» - Елена Голунова вышла замуж. На бракосочетании мамы, по словам Влада, собрались только самые близкие и родные люди.Не упустил в такой важный день Кадони и возможности поделиться в личном микроблоге несколькими фотографиями из свадьбы родительницы, которые тут же привлекли внимание пользователей Сети. А все из-за того, что на одном из снимков Влад запечатлен с неизвестной девушкой.Фолловеры тут же отметили, что Кадони не просто так поставил после имени девушки сердечко, что может значить лишь одно - возлюбленную Влада зовут Марина, и именно она запечатлена на фото.А развеяла все сомнения некоторых читателей экс-участница «Дома-2» Инна Воловичева, которая одной из первых поспешила оставить под свежей публикацией Кадони свой комментарий. Инна заявила: она очень счастлива от того, что Влад по-прежнему с Мариной, а также отметила - эта девушка для ведущего является «той самой».