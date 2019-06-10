У берегов Мексики обнаружен синий «хрусталевидный» НЛО





Скотт Уоринг пишет, что объект принадлежит подводной инопланетной базе и достигает размера в 3 километра. Исследователь рассказывает, что корабль очень большой и такая находка похожа на историю Атлантиды. Существа прятали голубой кристалл, который увеличивал длительность жизней, но в итоге все уничтожил, потопив под океаном.Специалист не исключат, что именно такой кристалл, спрятан возле берегов Мексики. Он считает, что страна, которая его найдет, станет сверхдержавой. Стоит отметить, что некоторые пользователи скептически отнеслись к подобным заявлениям, списав все на бурную фантазию Уоринга.