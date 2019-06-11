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У смартфонов Nokia появятся понятные названия

Компания HMD Global планирует выпустить новый смартфон Nokia 8.2. Также холдинг хочет изменить систему названий, хотя неизвестно как именно, но линейка новых продуктов будет понятна покупателям.
У смартфонов Nokia появятся понятные названия

Новый смартфон Nokia 8.2 станет поддерживать мобильные сети пятого поколения 5G. Эксперт Мукула Шарма сообщает, что сам смартфон уже на стадии финальных доработок, а его рекламу планируется сделать в третьем квартале нынешнего года. Остальные подробности относительно характеристик, интерфейса девайса и его рыночной стоимости пока не разглашаются. Также специалист отметил, что компания планирует вернуть простоту системы обозначений к критериям, которые заданы изначально.



 
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Технологии
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 02:08

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