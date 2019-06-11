У смартфонов Nokia появятся понятные названия





Новый смартфон Nokia 8.2 станет поддерживать мобильные сети пятого поколения 5G. Эксперт Мукула Шарма сообщает, что сам смартфон уже на стадии финальных доработок, а его рекламу планируется сделать в третьем квартале нынешнего года. Остальные подробности относительно характеристик, интерфейса девайса и его рыночной стоимости пока не разглашаются. Также специалист отметил, что компания планирует вернуть простоту системы обозначений к критериям, которые заданы изначально.