Контроль размеров порций еды поможет снизить риск развития диабета II типа
Специалисты из Великобритании назвали способ, позволяющий снизить вероятность развития диабета II типа. Медики советуют контролировать размер порций еды.
Диабет II типа характеризуется аномально высоким уровнем сахара в крови. Заболевание относится к опасным недугам и требует лечения. Оставленная на самотек болезнь может спровоцировать возникновение серьезных проблем с нервной системой, сердцем, зрением. Основной причиной развития диабета II типа врачи называют ожирение. Избыточный вес приводит к резистентности к инсулину, что провоцирует скачки уровня глюкозы.
Минимизировать риск развития недуга медики предлагают контролем размера порций. Объем употребляемой пищи может варьироваться в зависимости от активности человека, его веса и пола. Рекомендуется за один прием съедать не более двух столовых ложек риса, половины картофеля, трех ложек хлопьев, зеленого горошка, лапши или кукурузы, а также 90 г нежирного мяса. Растительного масла достаточно одной чайной ложки.
Эксперты советуют использовать во время обеда, завтрака или ужина меньшие тарелки, а для большей уверенности узнать вес блюда. Употреблять пищу следует медленно, поскольку мозг только спустя 20 минут начинает сигнализировать о сытости.
Диабет II типа характеризуется аномально высоким уровнем сахара в крови. Заболевание относится к опасным недугам и требует лечения. Оставленная на самотек болезнь может спровоцировать возникновение серьезных проблем с нервной системой, сердцем, зрением. Основной причиной развития диабета II типа врачи называют ожирение. Избыточный вес приводит к резистентности к инсулину, что провоцирует скачки уровня глюкозы.
Минимизировать риск развития недуга медики предлагают контролем размера порций. Объем употребляемой пищи может варьироваться в зависимости от активности человека, его веса и пола. Рекомендуется за один прием съедать не более двух столовых ложек риса, половины картофеля, трех ложек хлопьев, зеленого горошка, лапши или кукурузы, а также 90 г нежирного мяса. Растительного масла достаточно одной чайной ложки.
Эксперты советуют использовать во время обеда, завтрака или ужина меньшие тарелки, а для большей уверенности узнать вес блюда. Употреблять пищу следует медленно, поскольку мозг только спустя 20 минут начинает сигнализировать о сытости.
Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 06:12