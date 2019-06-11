Контроль размеров порций еды поможет снизить риск развития диабета II типа





Диабет II типа характеризуется аномально высоким уровнем сахара в крови. Заболевание относится к опасным недугам и требует лечения. Оставленная на самотек болезнь может спровоцировать возникновение серьезных проблем с нервной системой, сердцем, зрением. Основной причиной развития диабета II типа врачи называют ожирение. Избыточный вес приводит к резистентности к инсулину, что провоцирует скачки уровня глюкозы.Минимизировать риск развития недуга медики предлагают контролем размера порций. Объем употребляемой пищи может варьироваться в зависимости от активности человека, его веса и пола. Рекомендуется за один прием съедать не более двух столовых ложек риса, половины картофеля, трех ложек хлопьев, зеленого горошка, лапши или кукурузы, а также 90 г нежирного мяса. Растительного масла достаточно одной чайной ложки.Эксперты советуют использовать во время обеда, завтрака или ужина меньшие тарелки, а для большей уверенности узнать вес блюда. Употреблять пищу следует медленно, поскольку мозг только спустя 20 минут начинает сигнализировать о сытости.