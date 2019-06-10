Светлана Ходченкова пришла на церемонию открытия фестиваля «Кинотавр» в брючном костюме
В Сочи стартовал 30-й кинофестиваль «Кинотавр». Многие звезды посетили в этом году церемонию его открытия. Светлана Ходченкова пришла на мероприятие в необычном стильном костюме.
В Сочи прошло открытие 30-го ежегодного кинофестиваля «Кинотавр»: за победу будут бороться 15 российских картин. На красной дорожке фестиваля побывали российские звезды, которые прибыли представить свои картины или поддержать чужие. В этом году жюри будут оценивать 15 картин, 6 из которых создали молодые режиссеры. В состав комиссии экспертов, которые будут выбирать победителей юбилейного фестиваля, включили композитора Алексея Айги, киноведа Анжелику Артюх, режиссера и продюсера Резо Гигинеишвили, сценариста и режиссера Наталью Мещанинову, оператора Алишера Хамидходжаева, а также актрису Анну Чиповскую. Председатель совета жюри - Константин Хабенский.
На светские мероприятия дамы чаще всего выбирают вечерние платья, однако, Светлана Ходченкова приняла неординарное решение и пришла на церемонию в брючном костюме. Стильные серые брюки и серый топ без бретелей отлично подчеркнули великолепную фигуру актрисы. Пользователи Сети отметили, что смотрелась звезда не хуже других.
В Сочи прошло открытие 30-го ежегодного кинофестиваля «Кинотавр»: за победу будут бороться 15 российских картин. На красной дорожке фестиваля побывали российские звезды, которые прибыли представить свои картины или поддержать чужие. В этом году жюри будут оценивать 15 картин, 6 из которых создали молодые режиссеры. В состав комиссии экспертов, которые будут выбирать победителей юбилейного фестиваля, включили композитора Алексея Айги, киноведа Анжелику Артюх, режиссера и продюсера Резо Гигинеишвили, сценариста и режиссера Наталью Мещанинову, оператора Алишера Хамидходжаева, а также актрису Анну Чиповскую. Председатель совета жюри - Константин Хабенский.
На светские мероприятия дамы чаще всего выбирают вечерние платья, однако, Светлана Ходченкова приняла неординарное решение и пришла на церемонию в брючном костюме. Стильные серые брюки и серый топ без бретелей отлично подчеркнули великолепную фигуру актрисы. Пользователи Сети отметили, что смотрелась звезда не хуже других.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:08