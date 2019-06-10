АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые научились предугадывать появление судорог у эпилептиков по крови
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Светлана Ходченкова пришла на церемонию открытия фестиваля «Кинотавр» в брючном костюме

В Сочи стартовал 30-й кинофестиваль «Кинотавр». Многие звезды посетили в этом году церемонию его открытия. Светлана Ходченкова пришла на мероприятие в необычном стильном костюме.
Светлана Ходченкова пришла на церемонию открытия фестиваля «Кинотавр» в брючном костюме

В Сочи прошло открытие 30-го ежегодного кинофестиваля «Кинотавр»: за победу будут бороться 15 российских картин. На красной дорожке фестиваля побывали российские звезды, которые прибыли представить свои картины или поддержать чужие. В этом году жюри будут оценивать 15 картин, 6 из которых создали молодые режиссеры. В состав комиссии экспертов, которые будут выбирать победителей юбилейного фестиваля, включили композитора Алексея Айги, киноведа Анжелику Артюх, режиссера и продюсера Резо Гигинеишвили, сценариста и режиссера Наталью Мещанинову, оператора Алишера Хамидходжаева, а также актрису Анну Чиповскую. Председатель совета жюри - Константин Хабенский.
Светлана Ходченкова пришла на церемонию открытия фестиваля «Кинотавр» в брючном костюме

На светские мероприятия дамы чаще всего выбирают вечерние платья, однако, Светлана Ходченкова приняла неординарное решение и пришла на церемонию в брючном костюме. Стильные серые брюки и серый топ без бретелей отлично подчеркнули великолепную фигуру актрисы. Пользователи Сети отметили, что смотрелась звезда не хуже других.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 17:08

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Опубликован реальный запас хода
У берегов Мексики обнаружен синий
В России ужесточат правила прохождения
Кристина Асмус испробовала на себе
Toyota Supra оказалась мощнее, чем
Ученые научились предугадывать
В США молния убила мчавшегося
Звезда «Дома-2» Марго Овсянникова
УАЗ предлагает новые опции для вариаций
Светлана Ходченкова пришла на церемонию
Учёные дали три рекомендации для
Потап молчал о романе с Настей
Ирина Пинчук обнародовала переписку с
В ТОП-10 самых продаваемых смартфонов
Бари Алибасов до сих пор находится в
Назван список лекарств, которые
Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова
Влад Кадони впервые показал свою девушку
Ученые рассказали, чем грозит работа во
Для второго ребенка Тимати собралось
Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно
Хронический стресс поражает сердце и
Сестра певицы Нюши рассказала о романе
Московский экспортный центр запустил
Максим Галкин дал совет садоводам по
Немецкие медики объяснили, что делать
Ольга Бузова показала поклонникам новый
В Кузбассе мужчина задушил женщину и
Валерий Блюменкранц заявил, что даже
Регулярное измерение кровяного давления
Просмотреть все новости