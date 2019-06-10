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Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно

Участника реалити-шоу «Дом-2» Захара Саленко шокировал храп Александры Черно. Выяснилось, что возлюбленная Иосифа Оганесяна после того, как решила избавиться от лишнего веса и села на «особенную» диету, начала ложиться спать и в дневное время.

Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно

Эпатажная героиня телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Саша Черно, оказывается, любит не только опустошать «проектный» холодильник, но и не давать своим коллегам по съемочной площадке как ночью, так и днем нормально отдохнуть. Как стало известно, Захар Саленко решил немного подшутить над избранницей Оганесяна и записал на видео, как она спит.

Эту запись Саленко тут же опубликовал у себя на странице в Instagram и заявил, что сначала немного испугался, поэтому надеется, что его подписчики окажутся куда смелее. Нужно сказать, что ролик Захара заинтересовал его поклонников. За несколько часов запись посмотрели больше 142 тысяч раз, а само видео оценили почти 13 тысяч пользователей Сети.

Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно

Сейчас под свежим видеороликом Саленко продолжают оставлять комментарии. Не оставили без внимания запись храпа Черно и некоторые участники «Дома-2». К примеру, Саймон Марданшин поспешил предупредить Захара, что Александра его явно захочет убить, а Ирина Пинчук указала на то, что ничего лучше никогда не видела.

К слову, запись Захара уже прокомментировала и Черно, которая заявила, что на видео на самом деле запечатлена не она.

«Это не я. Это не мое. Я не знаю кто это», - прокомментировала Саша видео Захара.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:40

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