Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно

«Это не я. Это не мое. Я не знаю кто это», - прокомментировала Саша видео Захара.

Эпатажная героиня телепроекта «Дом-2. Спаси свою любовь» Саша Черно, оказывается, любит не только опустошать «проектный» холодильник, но и не давать своим коллегам по съемочной площадке как ночью, так и днем нормально отдохнуть. Как стало известно, Захар Саленко решил немного подшутить над избранницей Оганесяна и записал на видео, как она спит.Эту запись Саленко тут же опубликовал у себя на странице в Instagram и заявил, что сначала немного испугался, поэтому надеется, что его подписчики окажутся куда смелее. Нужно сказать, что ролик Захара заинтересовал его поклонников. За несколько часов запись посмотрели больше 142 тысяч раз, а само видео оценили почти 13 тысяч пользователей Сети.Сейчас под свежим видеороликом Саленко продолжают оставлять комментарии. Не оставили без внимания запись храпа Черно и некоторые участники «Дома-2». К примеру, Саймон Марданшин поспешил предупредить Захара, что Александра его явно захочет убить, а Ирина Пинчук указала на то, что ничего лучше никогда не видела.К слову, запись Захара уже прокомментировала и Черно, которая заявила, что на видео на самом деле запечатлена не она.