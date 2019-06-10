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Потап молчал о романе с Настей Каменских из-за супруги

Рэпер Потап очень долго утаивал отношения с Настей Каменских из-за семейных отношений. Музыкант признается, что все это время хотел кричать о своих чувствах.
Потап молчал о романе с Настей Каменских из-за супруги

Потап женился на вокалистке Насте Каменских, хоть долгое время их объединяла работа и дружба. Позже их связали и романтические отношения, но пара очень тщательно прятала личную жизнь и ни один журналист не смог найти никакой достоверной информации о возлюбленных. В своих интервью Потап и Настя Каменских умело уходили от провокационных вопросов и никогда не говорили о своих близких отношениях.

Недавно рэпер сообщил, что он мечтал кричать о любви к вокалистке, но он не мог этого делать, ведь имел семью. Со своей теперь уже экс-супругой Потап был знаком задолго до работы с певицей Настей Каменских, в 2008 году у них появился сын, но брак все равно распался.
Музыкант не хотел осуждения, сплетен, поэтому о новых чувствах старался молчать. Пара сначала планировала свадьбу в Италии, но отец певицы не готов был к перелету по причине своего возраста, поэтому торжество произошло в Киеве.



 
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Добавил: Мамян Инна Сегодня, 16:53

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