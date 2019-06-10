Женившийся в 10 классе Бари Алибасов не общается со старшей дочерью





Алибасов впервые женился на однокласснице Светлане, когда учился в десятом классе. Он уже тогда понимал степень ответственности за семью. Сотрудники ЗАГСа с пониманием отнеслись к влюбленным и зарегистрировали их. Супруги на момент свадьбы еще не достигли совершеннолетия, поэтому жили не под одной крышей. Закончив школу, Алибасов поступил в строительный вуз в Усть-Каменогорске, и жена часто навещала его. Вскоре у пары родилась дочь. Однако редкие встречи остудили чувства супругов. Будущая звезда не скучал по избраннице, поскольку в институте его окружали толпы поклонниц. Алибасов расстался с женой, оставив ее с ребенком. С наследницей, проживающей с матерью во Львове, он смог встретиться только после тридцати лет разлуки. Продюсер объяснил, «расстояние размывает чувства», поэтому отец и дочь практически не общаются.Второй супругой Алибасова стала 17-летняя кореянка Катя Вон, руководившая детским хором. Знаменитость потерял голову от любви, но молодая супруга изменила ему. Продюсер застал возлюбленную в объятиях своего друга, и выгнал из дома. Гари Каримович остро переживал предательство избранницы – он бродил по улицам и рыдал. Звезда уверен, в его жизни сработал «закон бумеранга», судьба наказала его за бурную молодость и, что бросил жену с ребенком.