В Кузбассе мужчина задушил женщину и сбросил тело в колодец





В Киселевске состоялся суд над 40-летним мужчиной, который в ходе ссоры убил женщину, а затем сбросил ее тело в колодец. Были выяснены обстоятельства происшествия. Мужчина вместе со своей сожительницей пригласил в гости 50-летнюю подругу для распития алкогольных напитков. В какой-то момент хозяйка покинула застолье и отправилась спать, а гостья завела разговор о своем умершем супруге, которого, по ее мнению, споил ее собеседник. Мужчина своей вины не признавал, и когда женщина ударила его по лицу избил ее руками. После он нанес удар деревянной лавочкой и задушил свою жертву. Чтобы скрыть следы преступления, убийца завернул тело в ковер и сбросил в колодец на соседней улице. Происходящее слышала проснувшаяся от шума хозяйка, но выйти из комнаты она побоялась.Родственники погибшей обеспокоились ее долгим отсутствием и обратились в правоохранительные органы. Полицейские быстро нашли, с кем потерпевшая общалась в последние часы жизни. Мужчина сам признался в убийстве и показал, где спрятано тело. Суд приговорил его к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.