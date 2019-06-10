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Назван список лекарств, которые необходимо взять в отпуск

Эксперты решили назвать список того, что нужно положить в дорожную аптечку, отправляясь в отпуск. В этот набор обязательно должны входить антигистаминные препараты, термометр и тонометр, а также средства от изжоги и успокоительные.

Назван список лекарств, которые необходимо взять в отпуск

Начался сезон отпусков и многие жители России уже готовы отправиться отдыхать. В связи с этим эксперты решили назвать список тех препаратов, которые необходимо взять с собой в дорогу. В медицинский набор туриста нужно положить градусник и тонометр, чтобы иметь возможность измерять артериальное давление, когда это будет необходимо. Также могут понадобиться антигистаминные и жаропонижающие препараты, и сосудорасширяющие средства. Если человек страдает хроническими заболеваниями, необходимо взять помогающие от обострений лекарства. Также могут пригодиться бинты, вата, йод, зеленка и перекись водорода.

Успокоительные средства помогут в стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть в дороге. Препараты от диареи и запора также пригодятся, поскольку неизвестно, как отреагирует организм на смену климата и продукты употребляемые в отпуске.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:30

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