Назван список лекарств, которые необходимо взять в отпуск





Начался сезон отпусков и многие жители России уже готовы отправиться отдыхать. В связи с этим эксперты решили назвать список тех препаратов, которые необходимо взять с собой в дорогу. В медицинский набор туриста нужно положить градусник и тонометр, чтобы иметь возможность измерять артериальное давление, когда это будет необходимо. Также могут понадобиться антигистаминные и жаропонижающие препараты, и сосудорасширяющие средства. Если человек страдает хроническими заболеваниями, необходимо взять помогающие от обострений лекарства. Также могут пригодиться бинты, вата, йод, зеленка и перекись водорода.Успокоительные средства помогут в стрессовых ситуациях, которые могут возникнуть в дороге. Препараты от диареи и запора также пригодятся, поскольку неизвестно, как отреагирует организм на смену климата и продукты употребляемые в отпуске.