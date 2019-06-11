Разговор вслух с самим собой может быть признаком высокого интеллекта





Психотерапевт сообщает, что разговоры с собой не являются признаком психического заболевания, на самом деле это считается проявлением силы. Доктор советует практиковать такую привычку, ведь она поможет позитивно воспринимать себя.Также можно записать все свои благодарности, достижения, сильные стороны, а потом необходимо повторить их перед зеркалом. Эту теорию подтвердили в академическом исследовании в Университете Летбриджа, результат которого показал, что студенты, которые позитивно разговаривали сами с собой, способны менять свои взгляды на вещи, что помогает стать более уверенным. С такими выводами согласны и ученые из Бангорского университета, выяснившие, что такие разговоры объясняются высоким уровнем когнитивного функционирования.