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Регулярное измерение кровяного давления снижает риск развития опасных недугов
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Регулярное измерение кровяного давления снижает риск развития опасных недугов

Высокое кровяное давление является одним из наиболее распространенных недугов. Гипертония создает нагрузку на сердце, сосуды, мозг, почки, глаза и может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Регулярное изменение давления дома позволит поддерживать его в норме и избежать инсульта, инфаркта и других опасностей.
Регулярное измерение кровяного давления снижает риск развития опасных недугов

Контролировать показатель артериальной гипертензии можно посредством амбулаторного монитора. Тестировать давление можно и дома, купив в аптеке тонометр с манжетой, измеряющий его на предплечье. Перед приобретением прибора следует убедиться в его исправности, проверить, подходит ли по размеру манжет, а также убедиться в его сертификации. Раз в два года домашний монитор следует сдавать на калибровку.

Эксперты посоветовали, как правильно производить замеры артериального давления. Важно - полностью расслабиться, поскольку беспокойство может привести к резкому повышению его уровня. Следует сеть на стул, прислонившись к спинке, ноги поставить на пол, а руку положить на стол или другую ровную поверхность, не сжимая кисть в кулак. Манжету нужно затянуть так, чтобы под нее поместилось два пальца. Трубка должна быть направлена вниз по центру или немного правее руки. При измерении давления нельзя разговаривать. Полученный результат необходимо перепроверить через несколько минут, а затем зафиксировать его в дневнике. Медики советуют производить замеры дважды в день – утром и вечером.

Согласно BHF, нормальным считается показатель ниже 140/90. Как показывает исследование, люди, проверяющие кровяное давление дома, более успешно контролируют его. Они следят за результатами и вовремя обращаются за медицинской помощью, чем снижают риск опасных последствий гипертонии.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 14:45

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