Валерий Блюменкранц заявил, что даже если Ира Пинчук предложит ему все вернуть, он не бросит новую пассию
Участник телепроекта «Дом-2. Остров любви» Валерий Блюменкранц заявил, что его с первого взгляда очаровала новенькая героиня шоу Любовь Дробкова. По словам молодого отца, даже если Ирина Пинчук предложит ему возобновить отношения, он не бросит новую избранницу.
Вчера Блюменкранц дал откровенное интервью, в котором рассказал, что на самом деле чувствовал, когда впервые увидел Дробкову. Отметим, что 19-летняя Любовь пришла на реалити-шоу «Дом-2» лишь недавно, а уже, судя по всему, смогла завоевать сердце одного из самых ярких «альфа-самцов» телестройки.
По словам Блюменкранца, как только он увидел Дробкову не через экран «проектного» телевизора, а в реальности, он понял, насколько она «офигенная девушка».
Впрочем, Блюменкранц отметил, что «бабочек в животе» у него не было, когда он впервые увидел Любовь, и сомневается, что в ближайшее время они там появятся. Дело в том, что Валерий не считает Дробкову той «единственной», которую он так давно ищет на реалити-шоу «Дом-2».
Как утверждает Блюменкранц, Дробковой удалось заинтересовать его не только своей эффектной внешностью, но и богатым внутренним миром. А «волшебство» лишь сблизило пару.
Не обошел Валерий тему и отношений с Пинчук. Блюменкранц уверяет, что они с Ирой просто дружат, но если она предложит ему воссоединиться, то он не станет бросать Дробкову, сообщает Dom2Life.
Вчера Блюменкранц дал откровенное интервью, в котором рассказал, что на самом деле чувствовал, когда впервые увидел Дробкову. Отметим, что 19-летняя Любовь пришла на реалити-шоу «Дом-2» лишь недавно, а уже, судя по всему, смогла завоевать сердце одного из самых ярких «альфа-самцов» телестройки.
По словам Блюменкранца, как только он увидел Дробкову не через экран «проектного» телевизора, а в реальности, он понял, насколько она «офигенная девушка».
«Бомбовая, веселая, жизнерадостная, эффектная», - подметил Валерий.
Впрочем, Блюменкранц отметил, что «бабочек в животе» у него не было, когда он впервые увидел Любовь, и сомневается, что в ближайшее время они там появятся. Дело в том, что Валерий не считает Дробкову той «единственной», которую он так давно ищет на реалити-шоу «Дом-2».
Как утверждает Блюменкранц, Дробковой удалось заинтересовать его не только своей эффектной внешностью, но и богатым внутренним миром. А «волшебство» лишь сблизило пару.
Не обошел Валерий тему и отношений с Пинчук. Блюменкранц уверяет, что они с Ирой просто дружат, но если она предложит ему воссоединиться, то он не станет бросать Дробкову, сообщает Dom2Life.
«С Пинчук я общаюсь так же, как и раньше. Я кайфую, нам с ней весело…» - заявил участник «Дома-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:52