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Валерий Блюменкранц заявил, что даже если Ира Пинчук предложит ему все вернуть, он не бросит новую пассию

Участник телепроекта «Дом-2. Остров любви» Валерий Блюменкранц заявил, что его с первого взгляда очаровала новенькая героиня шоу Любовь Дробкова. По словам молодого отца, даже если Ирина Пинчук предложит ему возобновить отношения, он не бросит новую избранницу.

Валерий Блюменкранц заявил, что даже если Ира Пинчук предложит ему все вернуть, он не бросит новую пассию

Вчера Блюменкранц дал откровенное интервью, в котором рассказал, что на самом деле чувствовал, когда впервые увидел Дробкову. Отметим, что 19-летняя Любовь пришла на реалити-шоу «Дом-2» лишь недавно, а уже, судя по всему, смогла завоевать сердце одного из самых ярких «альфа-самцов» телестройки.

По словам Блюменкранца, как только он увидел Дробкову не через экран «проектного» телевизора, а в реальности, он понял, насколько она «офигенная девушка».

«Бомбовая, веселая, жизнерадостная, эффектная», - подметил Валерий.

Впрочем, Блюменкранц отметил, что «бабочек в животе» у него не было, когда он впервые увидел Любовь, и сомневается, что в ближайшее время они там появятся. Дело в том, что Валерий не считает Дробкову той «единственной», которую он так давно ищет на реалити-шоу «Дом-2».

Валерий Блюменкранц заявил, что даже если Ира Пинчук предложит ему все вернуть, он не бросит новую пассию

Как утверждает Блюменкранц, Дробковой удалось заинтересовать его не только своей эффектной внешностью, но и богатым внутренним миром. А «волшебство» лишь сблизило пару.

Не обошел Валерий тему и отношений с Пинчук. Блюменкранц уверяет, что они с Ирой просто дружат, но если она предложит ему воссоединиться, то он не станет бросать Дробкову, сообщает Dom2Life.

«С Пинчук я общаюсь так же, как и раньше. Я кайфую, нам с ней весело…» - заявил участник «Дома-2».



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:52

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