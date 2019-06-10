АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Регулярное измерение кровяного давления снижает риск развития опасных недугов
EUR 73.26 USD 65.04
Курс валют на 08.06.2019

Бари Алибасов до сих пор находится в состоянии медикаментозной комы

Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», до сих пор находится в медикаментозной коме в связи с тяжелым состоянием здоровья. Информацию сообщил PR-директор знаменитости Вадим Горожанкин.
Бари Алибасов до сих пор находится в состоянии медикаментозной комы

Доктора считают, что знаменитый продюсер, скорее всего, не сможет глотать сам из-за сильного ожога пищевода. Пока улучшения состояния Бали Алибасова нет. Его ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы стабилизировать ситуацию. Предполагалось, что сон будет в течение 2 дней, но уже пошли 4 сутки комы.
Бари Алибасов до сих пор находится в состоянии медикаментозной комы

Напомним, что музыкант 4 июня случайно употребил средство для очищения труб, по ориентировочной информации, перепутав с лимонадом.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 16:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Бари Алибасов до сих пор находится в
Назван список лекарств, которые
Участница «Дома-2» Светлана Тихомирова
Влад Кадони впервые показал свою девушку
Ученые рассказали, чем грозит работа во
Для второго ребенка Тимати собралось
Захара Саленко «испугал» храп Саши Черно
Хронический стресс поражает сердце и
Сестра певицы Нюши рассказала о романе
Московский экспортный центр запустил
Максим Галкин дал совет садоводам по
Немецкие медики объяснили, что делать
Ольга Бузова показала поклонникам новый
В Кузбассе мужчина задушил женщину и
Валерий Блюменкранц заявил, что даже
Регулярное измерение кровяного давления
Лекарство для стимуляции работы
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
В Сети появились первые фото Renault
Андрей Бурковский вместе с семьей
Аналитики «Одноклассников» огласили
Звезда «Дома-2» Арай Чобанян признался,
«Низкокалорийная и питательная»:
Ксения Бородина считает себя зависимой
Ученые исследовали поведение кислоты в
«Филипп везде находит Аллу»: Максим
В Индии запланировали запуск
Фильм «Люди Икс: Темный Феникс» стал
Эксперты составили рейтинг самых
Эксперты: Хроническая бессонница может
Просмотреть все новости