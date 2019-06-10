Бари Алибасов до сих пор находится в состоянии медикаментозной комы
Бари Алибасов, продюсер группы «На-На», до сих пор находится в медикаментозной коме в связи с тяжелым состоянием здоровья. Информацию сообщил PR-директор знаменитости Вадим Горожанкин.
Доктора считают, что знаменитый продюсер, скорее всего, не сможет глотать сам из-за сильного ожога пищевода. Пока улучшения состояния Бали Алибасова нет. Его ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы стабилизировать ситуацию. Предполагалось, что сон будет в течение 2 дней, но уже пошли 4 сутки комы.
Напомним, что музыкант 4 июня случайно употребил средство для очищения труб, по ориентировочной информации, перепутав с лимонадом.
Доктора считают, что знаменитый продюсер, скорее всего, не сможет глотать сам из-за сильного ожога пищевода. Пока улучшения состояния Бали Алибасова нет. Его ввели в состояние медикаментозного сна, чтобы стабилизировать ситуацию. Предполагалось, что сон будет в течение 2 дней, но уже пошли 4 сутки комы.
Напомним, что музыкант 4 июня случайно употребил средство для очищения труб, по ориентировочной информации, перепутав с лимонадом.
ШоуБиз
Добавил: Мамян Инна Сегодня, 16:38