Ученые рассказали, чем грозит работа во время обеденного перерыва





Исследователи опросили сотрудников крупных компаний на что те тратят время, отведенное на обед. Результаты показали, что большая часть работающих тратит в среднем половину перерыва на выполнение поставленных задач. Проанализировав ситуацию, специалисты определили, что работники сознательно расходуют часть своего свободного времени на бесплатный труд во благо компании.При восьмичасовом рабочем дне один час выделяется для перерыва и, как правило, не оплачивается работодателем. Ученые установили, что на прием пищи в среднем у работников уходит 34 минуты. Остальное время они по каким-то причинам тратят на продолжение трудовой деятельности. То есть, ежедневные 26 минут неоплачиваемого труда перерастают в 2,5 недели в год.Эксперты рекомендуют больше времени уделять отдыху и рационально использовать свое свободное время.